Nelle rotte del narcotraffico internazionale c’è anche Villaseta: 42 arresti 

Che la famiglia mafiosa di Villaseta si fosse ritagliata uno spazio non indifferente nel settore degli stupefacenti era un dato già noto ed emerso dalle recenti operazioni eseguite dai carabinieri del comando provinciale di Agrigento. Ma che il ruolo del clan potesse arrivare ai livelli più alti dello scacchiere nazionale era difficile da ipotizzare. Eppure, dopo i due blitz scattati tra dicembre e gennaio scorso, un altro elemento a supporto di questa tesi era arrivato dalla maxi operazione di Palermo con 181 arresti. In quel frangente, secondo quanto emerso, la cosca di Villaseta era diventata addirittura il principale fornitore di stupefacenti di alcuni storici mandamenti del capoluogo.

Oggi un nuovo, ulteriore tassello, giunge da Brescia dove la Polizia di Stato ha eseguito una maxi operazione che ha portato a 45 misure cautelari: 30 in carcere, 12 ai domiciliari e 3 obblighi di dimora. Sono emersi due gruppi accusati di associazione per delinquere finalizzate al traffico di sostanze stupefacenti importate dal Sudamerica, dal Marocco e dall’Olanda e distribuite dalla provincia di Brescia su tutto il territorio nazionale. Tra i gruppi di riferimento di Cosa nostra, secondo le indagini, c’era proprio la famiglia mafiosa di Villaseta.

Nel complesso è stato contestato il traffico di circa 2.000 chili di cocaina, 1.500 chili di hashish e 700 chili di marijuana. Il primo gruppo criminale, che gravitava in particolare nella provincia di Brescia, avrebbe importato droga direttamente dai paesi produttori, nello specifico cocaina dalla Colombia – grazie all’intermediazione di una donna ritenuta collegata a soggetti del ‘clan del golfo’ – e hashish proveniente dal Marocco fatto transitare dalla Spagna, dove tra l’altro sarebbe scappato uno dei destinatari della misura cautelare, dichiarato latitante. Il secondo gruppo – del quale avrebbero fatto parte, oltre a cittadini albanesi, soggetti legati da vincoli di parentela con esponenti delle famiglie di ‘Ndrangheta Nirta e Strangio di San Luca – avrebbe incentrato la gestione del traffico internazionale nella provincia di Brescia e, in particolare, a Gussago, in Franciacorta. Lì sarebbe stato creato un vero e proprio quartier generale, adibito anche a sito di stoccaggio dello stupefacente proveniente dall’estero e destinato alla distribuzione su tutto il territorio nazionale. Lo stesso gruppo sarebbe risultato in stretti rapporti con esponenti di ‘Ndrangheta, Cosa Nostra, Camorra, Stidda e Sacra Corona Unita, che avrebbero anche partecipato al sistema di distribuzione.