Niente domiciliari per Angela Porcello, i giudici rigettano richiesta: resta in carcere

Niente alleggerimento della misura cautelare per Angela Porcello, l’ex penalista agrigentina condannata a nove anni e un mese di reclusione per aver avuto un ruolo di vertice nella gestione del mandamento mafioso di Canicattì. È quanto stabilito dai giudici della Corte di appello di Palermo che hanno rigettato l’istanza avanzata dall’avvocato Giuseppe Scozzari, difensore della Porcello. Il legale aveva chiesto che all’ex avvocato venissero concessi i domiciliari con obbligo di braccialetto elettronico in una casa nell’agrigentino o anche fuori la Sicilia.

La Corte di appello ha invece ritenuto ancora integre e sussistenti le esigenze cautelari. La difesa aveva avanzato la richiesta alla luce di un percorso di dissociamento maturato nel tempo ma anche all’esclusione del ruolo di promotore (riconosciuto invece quello di partecipe) dell’associazione mafiosa. Angela Porcello è stata arrestata nel 2021 dai carabinieri del Ros nell’ambito della maxi operazione Xidy, l’inchiesta che ha decapitato il mandamento mafioso di Canicattì facendo luce anche sulla riorganizzazione della Stidda.

Il processo si è diviso in due tronconi. Nell’abbreviato si è già arrivati al secondo grado di giudizio con 9 condanne emesse proprio due mesi fa: tra i personaggi più influenti in questo stralcio (oltre la Porcello) vi sono Giancarlo Buggea (condannato a 20 anni di reclusione), ex compagno della penalista, e altri boss della provincia. Il filone che segue il rito ordinario, invece, è giunto al primo grado di giudizio con 7 condanne disposte. Tra queste vi sono quelle all’ergastolano Giuseppe Falsone (22 anni) e ai vertici della Stidda Antonio Gallea (22 anni); Santo Gioacchino Rinallo (28 anni); Antonino Chiazza (29 anni).