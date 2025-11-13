Apertura

Omicidio Mattarella, prefetto indagato resta ai domiciliari

Accusato di depistaggio, Tribunale Riesame respinge richiesta revoca

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Resta ai domiciliari Filippo Piritore, ex funzionario della Squadra Mobile di Palermo ed ex prefetto indagato per il depistaggio delle indagini sull’omicidio dell’ex presidente della Regione Siciliana Piersanti Mattarella. Lo ha deciso il Tribunale del Riesame di Palermo che ha respinto la richiesta di revoca della misura cautelare presentata dai suoi legali. Sentito dai Pm sul guanto trovato il giorno del delitto a bordo della Fiat 127 utilizzata dai killer, mai repertato né sequestrato, secondo i magistrati ha reso dichiarazioni rivelatesi del tutto prive di riscontro, con cui ha contribuito a sviare le indagini funzionali anche al rinvenimento del guanto, mai ritrovato.

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1

Continua a sfogliare

Le pagine successive sono oscurate: acquista il numero completo per leggere tutto il settimanale.

banner omnia congress

Ultime Notizie

Apertura

Favara, accusa malore e chiama il 118. Trovato morto, carabinieri sul posto
Apertura

Omicidio Mattarella, prefetto indagato resta ai domiciliari
Apertura

Appalti pilotati, Romano: “Su di me nessuna intercettazione”
Cronaca

Uomo scomparso misteriosamente, avviate ricerche
dalla Regione

Via libera a 55 milioni per rendere più sicure le strade provinciali, Schifani: “Più cantieri aperti”
Apertura

Accusato di fornire droga ai “narcos” di Agira, assolto autista agrigentino