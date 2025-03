“Onorevoli inchieste”, Pisano salda debito all’ex collaboratrice: spuntano altre testimonianze?

Il parlamentare agrigentino Lillo Pisano ha saldato il debito con una delle ex collaboratrici che negli scorsi giorni lo aveva accusato pubblicamente attraverso una testimonianza raccolta dal deputato regionale Ismaele La Vardera. A comunicarlo è l’ex giornalista delle Iene che in un post su Facebook scrive: “Giusto oggi come per magia, dopo la mia denuncia, l’onorevole Pisano ha pagato una delle due collaboratrici. Sono stato informato che l’ex collaboratrice che aveva fatto un decreto ingiuntivo con tanto di atto di pignoramento, ha ricevuto proprio oggi il bonifico che chiude definitivamente il debito. Restiamo in attesa anche del pagamento della seconda, che chiuderà questa brutta pagina. Io ho solo fatto il mio dovere, ossia quello di difendere due lavoratrici, e una di queste oggi ha avuto quanto gli spettava.”

La vicenda scaturisce dalle “Onorevoli inchieste” di Ismaele La Vardera. Il deputato regionale ha raccolto e pubblicato le testimonianza di due ex collaboratrici di Pisano che accusavano il parlamentare di non averle mai pagate per il lavoro svolto. Una delle due donne è rimasta anonima mentre l’altra, Loredana Limblici, ci ha messo la faccia. Accuse che però non riguarderebbero soltanto le condizioni lavorative ma anche presunte avance di natura sessuale avanzate dal parlamentare agrigentino. Pisano ha sempre negato queste circostanze respingendo con forza le accuse e annunciando di querelare il deputato Ismaele La Vardera. Quest’ultimo – sempre su facebook – ha risposto così facendo intuire di essere in possesso di ulteriori testimonianze: “Vi faccio sapere se l’onorevole mi porterà in tribunale, quella sarà una buona occasione per raccontare ulteriori testimonianze ed elementi raccolti dopo la denuncia, degni di nota.La verità non ha mai paura, starò sempre dalla parte dei più deboli.”