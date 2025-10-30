Apertura

Operaio di 26 anni morto folgorato in un cantiere a Menfi, 8 indagati 

Samuel Scacciaferro, 26 anni, morì folgorato in un campo fotovoltaico in contrada Genovese a Menfi

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Ci sono otto indagati per la morte di Samuel Scacciaferro, l’operaio di ventisei anni originario di Caccamo morto folgorato lo scorso giugno in un cantiere fotovoltaico in contrada Genovese a Menfi. Gli avvisi di garanzia sono stati notificati dalla procura della Repubblica di Sciacca.

Gli indagati sono Marco Pulitano, di 53 anni, di Campobasso, datore di lavoro e legale rappresentante di una delle società; Fernando Lacaci Nuevo, di 54 anni, spagnolo, legale rappresentante di una delle società; Orlando Giglio, 36 anni, di Mazara del Vallo, responsabile dei lavori e coordinatore della sicurezza per una delle società; Vincenzo Giacinto, di 26 anni, di Sciacca, assistente del responsabile dei lavori per una delle società; Carmelo Ardizzone, di 53 anni, di Palermo, tecnico per la sicurezza sul lavoro di una delle società; Ivano Stanziani, di 42 anni, di Campobasso, preposto di cantiere per una delle società; Domenico Insogna, di 28 anni, di Campobasso, preposto di cantiere per una delle società; Riccardo Milano, di 33 anni, di San Giovanni Gemini, assistente del responsabile dei lavori per una delle società.

Le indagini, affidate ai carabinieri, hanno riguardato non soltanto la ricostruzione del tragico evento ma anche il rispetto delle norme sul lavoro. I familiari della vittima hanno nominato l’avvocato Giuseppe Canzone. 

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Agrigento

Rifiuti, raccolta regolare per il ponte di Ognissanti
Menfi

Evade dai domiciliari e danneggia l’auto dei carabinieri, condannata 43enne
Mafia

Inchiesta Condor, obbligo di dimora per 39enne di Palma di Montechiaro 
Politica

Favara, il consigliere comunale Marco Bacchi aderisce alla Democrazia Cristiana
Apertura

Storia di  “Tanu u curtu”: in rapporti con Fabrizio Corona e ucciso a Canicattì
Apertura

Operaio di 26 anni morto folgorato in un cantiere a Menfi, 8 indagati 