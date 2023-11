Orrore a Menfi, uccisi quattro cani di un medico: indagini 

Orrore a Menfi. Quattro cani di proprietà di un medico – l’oncologo Domenico Santangelo – sono stati avvelenati e uccisi. Le carcasse dei poveri animali sono state rinvenute in contrada “Cinquanta” a Menfi, nel terreno dello specialista. Il medico, una volta fatta la scoperta, ha immediatamente denunciato l’accaduto ai carabinieri della locale stazione.

I quattro cani erano stati adottati dall’oncologo qualche anno fa dal canile comunale e poi microchippati. Non è chiaro se il gesto possa essere un avvertimento nei confronti del medico oppure un vile gesto di inaudita violenza messi in atto contro i cani del territorio. In quella porzione di terra, alla periferia di Menfi, non è la prima volta che si registrano episodi del genere.