Padre muore cadendo da sesto piano con figlio di 4 anni: bimbo miracolosamente salvo

Padre e figlio – un bambino di 4 anni – sono precipitati a Palermo dal balcone di un appartamento al sesto piano di un palazzo in via Ausonia, al civico 60. L’uomo, G. M. di 38 anni, docente della facoltà di Ingegneria, è morto, mentre il piccolo è sopravvissuto ed è stato trasportato dal 118 all’ospedale Cervello-Villa Sofia. Le sue condizioni non sono state rese note. Quando i vigili del fuoco sono arrivati sul posto entrambi erano ancora vivi: erano caduti sulla tettoia deldel ristorante Coast to Coastche ha attutito l’impatto. La dinamica di quello che appare un incidente non è ancora del tutto chiara. Secondo alcune testimonianze, il padre ha cercato di afferrare il bambino che si era sporto pericolosamente dal balcone. Il professore universitario da poco aveva perso la moglie. Un grande dolore che lo aveva lasciato molto scosso. Sono in corso le indagini per cercare di ricostruire quanto successo. Al momento non è esclusa alcuna ipotesi.