Palma di Montechiaro, chi ha ucciso l’agente Antonio Condello? 

Nove colpi di pistola seguiti da un silenzio lungo venticinque anni. L’omicidio di Antonio Condello, 32 anni, agente della polizia penitenziaria in servizio al carcere di Agrigento, resta ancora oggi un mistero. Non è bastato un quarto di secolo a fare luce su una spietata esecuzione avvenuta nelle campagne di Palma di Montechiaro. Era la sera del 17 novembre 1998. Un appuntamento con la morte. Antonio si era recato nella stradina, probabilmente dopo aver fissato un incontro con qualcuno, a bordo della sua Fiat Cinquecento gialla. Era disarmato, circostanza che lascerebbe pensare che non si sentisse in pericolo. E invece qualcuno gli ha scaricato un intero caricatore addosso, nove colpi di pistola calibro nove.

Il cadavere è stato ritrovato l’indomani mattina dal fratello Gioacchino, un muratore di Palma di Montechiaro. Il congiunto aveva cominciato a ricercare Antonio dopo che un amico gli aveva riferito di aver atteso invano l’arrivo di Condello per un passaggio in auto. La famiglia si era allarmata già la sera precedente, non vedendolo rientrare nella casa del quartiere Villaggio Giordano in cui abitavano tutti insieme. E qui comincia il rebus di domande ancora oggi senza risposta. Fin dall’immediato le indagini, coordinate dall’allora sostituto procuratore Roberto Terzo, tendevano ad escludere un collegamento tra l’omicidio e l’attività lavorativa della vittima. Condello era in servizio al carcere di Agrigento ma l’ipotesi di una rappresaglia mafiosa non decollò mai. Probabilmente l’agente conosceva il suo assassino, motivo per il quale si presentò all’appuntamento a tarda sera e senza pistola. L’unica certezza di questa intricata vicenda è che ad oggi il delitto resta impunito.