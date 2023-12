Palma di Montechiaro, getta acido in faccia alla compagna: 50enne in ospedale, grave l’aggressore

Una cinquantenne di Palma di Montechiaro – S.F. – è stata ricoverata all’ospedale di Agrigento per delle ustioni riportate sul volto e sulle spalle dopo essere stata aggredita dall’ex compagno. Il fatto è avvenuto nella tarda mattinata in via Tiepolo, nel centro del comune del Gattopardo. L’uomo, secondo una prima ricostruzione, avrebbe teso un agguato all’ex coniuge attendendola in casa e gettandole dell’acido addosso. Si tratta di Gioacchino Morgana, un pregiudicato del posto.

Anche quest’ultimo ha riportato gravi ustioni alle mani ed è stato trasferito all’ospedale Cannizzaro di Catania dove adesso si trova piantonato dai poliziotti. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di Palma di Montechiaro. La donna, ricoverata al San Giovanni di Dio, non sarebbe in pericolo di vita ma ha riportato comunque gravi bruciature.