Palma di Montechiaro, in 5 a processo per il sequestro di una ragazza per vendetta

Sarebbe stata picchiata, minacciata con una pistola, sequestrata e rinchiusa nel bagagliaio di un’auto per vendetta nei confronti del fidanzato “accusato” dal commando di aver messo a segno un furto in un centro scommesse. Il gup del tribunale di Palermo Cristina Lo Bue, accogliendo la richiesta del sostituto procuratore della Direzione Distrettuale Antimafia Alessia Sinatra, ha disposto il rinvio a giudizio di cinque persone.

Si tratta di Giuseppe Virone, 55 anni; Rosario Ruggeri, 43 anni; Gioacchino Arancio, 44 anni; Franco Arancio, 51 anni e Salvatore Di Maggio, 45 anni. Tutti gli imputati sono di Palma di Montechiaro. La prima udienza del processo si celebrerà il prossimo 16 gennaio davanti la Corte di Assise di Agrigento presieduta dal giudice Alfonso Malato.

La vicenda risale allo scorso aprile e scaturisce dalla denuncia della coppia. I cinque imputati, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, avrebbero organizzato il sequestro della 45enne per lanciare un avvertimento al fidanzato. La donna sarebbe stata picchiata, minacciata e rinchiusa in un bagagliaio e poi in una roulotte parcheggiata nello spiazzale di un distributore di benzina. I cinque palmesi non sono mai stata raggiunti da misure cautelari ma adesso finiscono a processo. Nel collegio difensivo gli avvocati Santo Lucia e Giuseppe Vinciguerra.