Palma di Montechiaro, in auto con oltre 100 grammi di cocaina: due arresti

Fermati ad un posto di blocco vengono trovati in possesso di oltre cento grammi di cocaina che, se immessi nel mercato, avrebbero potuto fruttare oltre diecimila euro. I poliziotti del commissariato di Palma di Montechiaro hanno arrestato G.S., 39 anni, e G.D.R., 47 anni, per l’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I due uomini viaggiavano a bordo di una Fiat Panda quando sono stati fermati dalla polizia per un controllo stradale.

Gli agenti hanno effettuato anche una perquisizione rinvenendo all’interno di una borsa oltre un etto di cocaina. Controlli che sono stati estesi anche nelle abitazioni dei due indagati dove è stata sequestrata della mannite, una sostanza che serve a tagliare la polvere bianca, oltre che un bilancino e materiale per il confezionamento delle dosi. I due uomini, dopo le formalità di rito, sono stati arrestati e posti ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.