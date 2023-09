Palma di Montechiaro, lavoratori in nero in azienda agricola: 42 mila euro di multa e denuncia 

Proseguono i controlli dei carabinieri nei luoghi di lavoro al fine di verificare il rispetto delle norme sulla sicurezza e scongiurare il fenomeno del sommerso. I militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro, insieme ai colleghi della Compagnia di Licata, hanno eseguito un accertamento in un’azienda agricola di Palma di Montechiaro. I carabinieri hanno riscontrato la presenza di cinque lavoratori in nero su tredici presenti. Uno era di nazionalità rumena mentre gli altri quattro erano italiani di cui un minorenne.

Al termine dell’accertamento è stato denunciato il titolare dell’azienda, un imprenditore cinquantacinquenne di Palma di Montechiaro. A suo carico sono state mosse diverse contestazioni per in materia di sicurezza e formazioni sul lavoro. I militari hanno elevato sanzioni amministrative per un importo complessivo di oltre 40 mila euro e avviato l’iter per la sospensione dell’attività commerciale.