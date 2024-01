Palma di Montechiaro, pensionato trova quattro bombole di gas in casa: indagini

Quattro bombole di gas sono state rinvenute nella casa di campagna di un pensionato settantacinquenne di Palma di Montechiaro. Tre sono state posizionate sul letto e sul divano mentre una quarta, da ben diciassette chili, era in cucina.

Un vero e proprio mistero che ha tutte le caratteristiche di un avvertimento. A fare la scoperta è stato il proprietario di casa che ha immediatamente chiamato i carabinieri. I militari dell’Arma si sono recati in contrada Ciotta per il sopralluogo a caccia di indizi utili. La procura di Agrigento ha aperto un fascicolo d’inchiesta. L’abitazione non presenta segni di effrazione.