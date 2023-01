Palma di Montechiaro, rapinano centro scommesse con coltello da macellaio: denunciati 

I poliziotti del commissariato di Palma di Montechiaro, al termine di una attività investigativa lampo, hanno individuato e denunciato i responsabili della rapina al centro scommesse Stanleybet messa a segno in via Fiorentino l’altro ieri. Si tratta di due diciannovenni palmesi, entrambi con precedenti di polizia. I due giovani malviventi sono entrati in azione nel primo pomeriggio.

Uno di loro, fingendosi cliente, è riuscito ad entrare nella sala scommesse e ha aperto al complice. Quest’ultimo, in possesso di un coltello da macellaio, ha minacciato il responsabile intimandogli di consegnare l’incasso. Duecento euro il bottino. Poi la fuga a piedi per le vie di Palma di Montechiaro.

Scattato l’allarme, i poliziotti delle Volanti del Commissariato sono giunti sul posto. Ci sono voluti meno di due giorni per dare un volto ai responsabili, anche grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza. Adesso i due giovani, che sono stati individuati e denunciati, dovranno rispondere del reato di rapina aggravata in concorso.