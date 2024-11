Paura a Favara, incendio divampa in un appartamento 

Momenti di panico a Favara per un incendio divampato questa mattina in una mansarda situata all’ultimo piano di una palazzina in via Olanda. I residenti, una volta viste le fiamme, sono riusciti in tempo ad abbandonare l’appartamento. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenute tre squadre di Vigili del fuoco che hanno domato il rogo. Non è ancora chiara la causa che ha innescato l’incendio. Secondo una primissima ricostruzione pare che in quella mansarda ci sia un forno utilizzato nelle scorse ore per cucinare delle pizze. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della locale Tenenza ed il personale del 118.