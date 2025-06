Pensionata travolta da auto a Favara, 78enne in prognosi riservata 

Si trova ricoverata in prognosi riservata all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento la settantottenne pensionata investita ieri pomeriggio da un’auto in corsa a Favara. L’incidente è avvenuto nei pressi di un supermercato in via Capitano Callea.

Le condizioni della donna sono apparse fin da subito complicate e, dopo che sul posto sono arrivati i soccorsi, è stata immediatamente trasferita e ricoverata in ospedale. La prognosi è al momento riservata. Al via le indagini dei carabinieri della locale Tenenza per chiarire gli aspetti della vicenda.