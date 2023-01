Piantedosi ad Agrigento: “Mi auguro di essere ministro che arresterà Messina Denaro”

“Da ministro dell’Intero auspico, per giustizia nei confronti delle vittime, che Matteo Messina Denaro venga preso. La cattura del superlatitante sarebbe una notizia magnifica per la Sicilia e l’Italia. Confido nelle forze di polizia e magistratura”.

Così il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, in risposta al giornalista Franco Castaldo direttore di Grandangolo Agrigento che gli ha chiesto della primula rossa ricercata da 30 anni.

“L’impegno e l’auspicio è quello di arrivare a questo risultato e dare al signor ministro questa notizia”. Lo ha detto il capo della Polizia, Lamberto Giannini, a fianco del capo del Viminale. “C’è l’impegno da parte di tutte le forze di polizia – dice Giannini – Ogni tanto si sente dire che la lotta alla mafia non c’è nel dibattito, in realtà, come testimoniano i risultati delle misure di prevenzione e confische fatte l’attenzione e l’impegno sono massimi. Sappiamo bene come la lotta alla criminalità sia uno dei doveri principali dello Stato per contrastare la criminalità organizzata”.