Picchia e minaccia di morte la compagna, arrestato trentenne a Canicattì 

Sono stati alcuni residenti, dopo aver sentito del trambusto provenire dall’abitazione, a chiamare le forze dell’ordine

Pubblicato 44 minuti fa
Da Redazione

Al culmine dell’ennesima lite, dopo averla insultata e minacciata, si sarebbe addirittura scagliato contro di lei mettendole le mani addosso. I carabinieri di Canicattì hanno arrestato un trentenne del posto per i reati di maltrattamenti in famiglia, lesioni e minaccia. L’uomo, secondo quanto ricostruito, avrebbe aggredito la compagna, una ragazza poco più giovane.

Sono stati alcuni residenti, dopo aver sentito del trambusto provenire dall’abitazione, a chiamare le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i militari dell’Arma che hanno scongiurato il peggio. Il trentenne è stato arrestato e portato in carcere. Avviato il “codice rosso”, il protocollo che mira a tutelare le donne vittime di violenza. 

di Gioacchino Schicchi

Amministrative 2026, il centrodestra prova l’unità con il nome di Piero Luparello
Marito e moglie sventano truffa del finto carabiniere a Castrofilippo 
Naro

Scontro Aica-Comune di Naro: l’azienda idrica replica alla diffida e denuncia una morosità record
Agrigento

Referendum Giustizia, incontro pubblico ad Agrigento sulle “ragioni del No”
Mafia

La mafia di Santa Maria di Gesù, chieste 16 condanne
