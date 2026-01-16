Picchia e minaccia di morte la compagna, arrestato trentenne a Canicattì 

Al culmine dell’ennesima lite, dopo averla insultata e minacciata, si sarebbe addirittura scagliato contro di lei mettendole le mani addosso. I carabinieri di Canicattì hanno arrestato un trentenne del posto per i reati di maltrattamenti in famiglia, lesioni e minaccia. L’uomo, secondo quanto ricostruito, avrebbe aggredito la compagna, una ragazza poco più giovane.

Sono stati alcuni residenti, dopo aver sentito del trambusto provenire dall’abitazione, a chiamare le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i militari dell’Arma che hanno scongiurato il peggio. Il trentenne è stato arrestato e portato in carcere. Avviato il “codice rosso”, il protocollo che mira a tutelare le donne vittime di violenza.