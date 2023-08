Porto Empedocle, aggredisce la moglie in piazza: arrestato

Gli agenti di polizia del commissariato di Porto Empedocle congiuntamente ai Carabinieri della locale stazione sono intervenuti in piazza Italia per la segnalazione di una lite tra marito e moglie di origine straniera.

L’uomo, dopo aver aggredito la moglie, in evidente stato di agitazione, ha tentato la fuga ma è stato bloccato ed arrestato dagli operatori di polizia. L’uomo deve rispondere di aggressione e maltrattamenti in famiglia.

I cittadini che si trovano in piazza e hanno assistito all’arresto hanno applaudito all’operato delle forze di polizia.

Le immagini video dalla pagina Puntato Italian Police: