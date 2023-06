Porto Empedocle, anziana scippata in pieno centro: malvivente in fuga 

Scippo in pieno centro questa mattina a Porto Empedocle. Un’anziana signora è stata sorpresa alle spalle da un malvivente che le ha strappato con forza la borsa per poi fuggire a piedi. Lo scippo è avvenuto intorno le 11:30 a pochi passi da via Roma, nel cuore della città.

La donna, che ha rischiato anche di finire sul selciato, per fortuna non ha riportato gravi conseguenze se non tanto spavento. A soccorrerla alcuni commercianti della zona. L’uomo, invece, si è dileguato per le vie della città a piedi con la borsa. Immediata la chiamata alle forze dell’ordine che si sono messe sulle tracce del malvivente.