Porto Empedocle, colpi di pistola contro l’abitazione di un 46enne 

Diversi colpi di pistola sono stati esplosi contro l’abitazione di proprietà di un 46enne. Il fatto è avvenuto in via Leonardo Sciascia, a Porto Empedocle. Sul posto, lanciato l’allarme, sono intervenuti gli agenti del locale commissariato che hanno già avviato le indagini. Gli uomini della Scientifica avrebbero anche ritrovato e sequestrato alcuni bossoli. La casa, secondo una prima ricostruzione, non sarebbe abitata con frequenza.