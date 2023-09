Porto Empedocle, in fiamme due automobili: indagini

Notte di fuoco a Porto Empedocle. Due automobili sono state danneggiate da un rogo divampato poco dopo le due del mattino in via dello Sport. A bruciare una Alfa Mito, di proprietà di un quarantottenne empedoclino attualmente sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora. Le fiamme hanno raggiunto anche una Dacia Sandero, parcheggiata nelle adiacenze, di proprietà di un diciannovenne.

Sono stati alcuni residenti della zona a lanciare l’allarme dopo aver visto una colonna di fumo nero. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato il rogo. Al via le indagini da parte dei poliziotti del commissariato “Frontiera”. Non è ancora chiara la natura dell’incendio ma non si esclude alcuna pista, compresa quella dolosa.