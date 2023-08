Porto Empedocle, picchia la moglie in piazza: arrestato 

Gli agenti del commissariato di Porto Empedocle, unitamente ai carabinieri della locale stazione, sono intervenuti nella centralissima piazza Italia per la segnalazione di una lite tra marito e moglie di origine straniera.

Secondo una prima ricostruzione pare che il ragazzo avesse schiaffeggiato la compagna in strada. Quest’ultima si era data alla fuga ed era stata aiutata da alcuni passanti che avevano fatto desistere il coniuge. Giunti sul posto l’uomo, in evidente stato di agitazione, ha opposto resistenza alle forze dell’ordine che prontamente lo hanno immobilizzato e messo in sicurezza con le manette. La donna si è rifiutata categoricamente di collaborare. La coppia è stata portata presso il commissariato per essere interrogata. I cittadini che si trovano in piazza e hanno assistito all’arresto hanno applaudito all’operato delle forze di polizia.

Le immagini video dalla pagina Puntato Italian Police: