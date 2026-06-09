Porto Empedocle, picchiato dal padre a 11anni: denunciato

A Porto Empedocle un ragazzo di 11 anni ha lanciato un SOS al Numero Unico delle Emergenze 112 dopo essere stato picchiato più volte dal padre. In pochi minuti sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia, che hanno constatato le ferite sul corpo del minore.

Dopo i controlli, il ragazzo è stato allontanato dal contesto familiare e affidato alle cure della zia, come misura immediata di protezione. Il padre è stato denunciato all’Autorità giudiziaria per maltrattamenti in famiglia. Le indagini restano in corso per chiarire dinamiche ed episodi precedenti.