Porto Empedocle, scontro auto-minicar: paura ma nessun ferito 

Momenti di paura per un incidente stradale avvenuto lungo la strada statale 115, all’ingresso di Porto Empedocle. A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, un’auto e una minicar. Nel sinistro, fortunatamente, nessuno è rimasto coinvolto in maniera grave. Sul posto, lanciato l’allarme, sono intervenuti i carabinieri della locale stazione e la polizia stradale.