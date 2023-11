Porto Empedocle, sul bus con quasi cento pillole di suboxone: arrestato 53enne 

I poliziotti del commissariato Frontiera di Porto Empedocle, agli ordini del dirigente Chiara Sciarrabba, hanno arrestato P.M., 53 anni, per l’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato fermato dagli agenti di polizia, non appena sceso da un bus, in possesso di quasi cento pillole di suboxone.

Si tratta di un medicinale destinato al trattamento della dipendenza da oppioidi quali l’eroina o la morfina in tossicodipendenti. L’indagato, dopo le formalità di rito, è stato sottoposto agli arresti domiciliari. Il 53enne, difeso dall’avvocato Daniele Re, comparirà lunedì mattina davanti il gip del tribunale di Agrigento Giuseppa Zampino per l’udienza di convalida. L’inchiesta è coordinata dal sostituto procuratore Elettra Consoli.