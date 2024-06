Porto Empedocle, veicolo a fuoco: al via indagini

Serata di fuoco a Porto Empedocle, in via Leoncavallo nei pressi della piazza Dante. Un veicolo, di proprietà di un rivenditore di bibite, è andato a fuoco. Scattato l’allarme sul posto una squadra di vigili del fuoco che lavorato per spegnere il rogo; presenti anche i carabinieri che indagano sulle cause dell’incendio. Secondo una prima informazione pare che l’incendio sia di natura dolosa.