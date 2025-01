Precipita durante escursione sulla Madonie, morto sessantenne 

I tecnici del Soccorso alpino e speleologico siciliano sono impegnati in una operazione sulle Madonie per recuperare un escursionista morto dopo essere precipitato per una ventina di metri. L’uomo, un sessantenne palermitano, faceva parte di un gruppo che era partito da Piano Zucchi per raggiungere la cresta di Pizzo Antenna Piccola, quando, per cause in fase di accertamento, è scivolato volando da un salto di roccia e finendo contro i massi sottostanti.

L’incidente è avvenuto in una zona particolarmente impervia, con neve e ghiaccio a circa 1400 metri di altitudine. I suoi compagni sono riusciti a chiamare il 112 e la centrale del 118 che hanno allertato il Soccorso alpino. Scattato l’allarme è stata subito mobilitata la squadra che era in servizio sul pianoro di Piano Battaglia, mentre altre sono partite dalle Madonie e da Palermo. Non senza difficoltà, mentre calava il buio, i tecnici sono riusciti a raggiungere il luogo dell’incidente mortale per organizzare il trasporto della salma.