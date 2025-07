“Prende a martellate le slot machines in un bar”, condannato 

Sei mesi di reclusione e mille euro di multa per aver portato senza motivo un martello fuori dalla sua abitazione e danneggiato delle macchinette all’interno di un esercizio commerciale. Lo ha stabilito il giudice monocratico del tribunale di Sciacca, Fabio Passalacqua, che ha condannato Patrizio Cammarata, 61 anni, di Menfi.

L’imputato è finito a processo per aver colpito con un martello alcune slot machines in un bar del paese dopo aver chiesto al titolare di restituirgli i soldi che aveva speso. Il tribunale lo ha condannato soltanto per aver portato il martello fuori dalla sua abitazione mentre lo ha prosciolto, per mancanza di querela di parte, per il danneggiamento delle macchinette.