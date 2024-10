Racalmuto, il cane di una insegnante ucciso con un colpo di arma da fuoco 

Increscioso episodio di violenza a Racalmuto. Il cane di proprietà di una insegnante cinquantenne del posto è stato ucciso con un colpo di arma da fuoco. Il vile gesto è avvenuto in contrada “Malati”. Lo scrive il quotidiano La Sicilia. È stata la donna a fare la scoperta in quella zona di campagna.

Il corpo senza vita del meticcio presentava un piccolo foro. Il successivo accertamento eseguito dal veterinario ha confermato la causa del decesso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione in seguito alla denuncia dell’insegnante. Al via le indagini per risalire al responsabile di questo gravissimo gesto.