Racalmuto, precipita dal balcone mentre fa lavori domestici: ferito 50enne

Incidente domestico a Racalmuto, nei pressi della chiesa del Monte. Un 50enne, impegnato in lavori domestici, avrebbe perso l’equilibrio o si è sentito male a causa del caldo, ed è precipitato dal parapetto del balcone della propria abitazione da un’altezza di circa quattro metri.

Lanciato l’allarme sul posto oltre all’ambulanza del 118, è atterrato un elisoccorso che ha trasferito l’uomo all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta per tutti gli accertamenti del caso. Secondo una prima informazione l’uomo non dovrebbe essere in pericolo di vita, ma la prognosi resta riservata. Sul luogo anche i Carabinieri della locale stazione.