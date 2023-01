Racalmuto, svaligiato deposito: portati via gasolio e attrezzi agricoli 

Ladri in azione in contrada Lago Azzarola, nelle campagne di Racalmuto. Ignoti hanno preso di mira una casa rurale, utilizzata come deposito, riuscendo a forzare un infisso ed entrare.

I malviventi hanno rubato una tanica contenente dieci litri di gasolio e diversi attrezzi agricoli: una motozappa, una zappatrice per trattore gommato e un tagliaerba.

Poi, approfittando dell’oscurità, sono fuggiti senza lasciare apparenti tracce. Sarà difficile risalire all’identità dei responsabili, considerando la zona impervia e non sorvegliata. Il danno, ancora in corso di quantificazione, ammonterebbe a diverse migliaia di euro.