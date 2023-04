Raffadali, c’è l’ok per gli eventi del primo maggio: via libera dalla Questura

Tutto risolto. Alla fine è arrivato il via libera della Questura di Agrigento allo svolgimento degli eventi in programma per il weekend in piazza Progresso a Raffadali. Il sindaco Silvio Cuffaro, dopo una riunione terminata nel pomeriggio, è riuscito a consegnare tutta la documentazione necessaria e, in particolare, tutte le relazioni tecniche contenenti le misure di sicurezza per gli spettacoli ed il parere della Commissione comunale di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo.

È stato indubbiamente un pomeriggio movimentato a Raffadali ma, alla fine, si è arrivati ad un lieto fine. Il programma degli eventi è salvo e l’intera comunità potrà assistere agli spettacoli in sicurezza.

Il questore di Agrigento Emanuele Ricifari aveva inviato una formale diffida al Comune di Raffadali in mancanza dei documenti che poi sono stati consegnati. Salvi, dunque, gli eventi tra i quali la serata della Noche de Fuego (29 aprile), l’esibizione della band Shakalab (30 aprile) e il concerto de Le Vibrazione il primo maggio.