Raffadali, momenti di tensione in centro: uomo fermato dopo aver minacciato i passanti

Attimi di paura nel pomeriggio di ieri a Raffadali, lungo la Via Nazionale e Via Porta Palermo, dove un uomo di origine tunisina, in evidente stato di alterazione, ha iniziato a inveire e a minacciare i passanti, creando apprensione tra i cittadini e i commercianti della zona.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe entrato anche in un esercizio commerciale, aggredendo il titolare. Quest’ultimo è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato in ospedale per accertamenti.

Nella giornata successiva, dopo diverse segnalazioni e verifiche, è emerso che si trattava di un soggetto già noto alle forze dell’ordine per episodi analoghi. Su disposizione del sindaco Silvio Cuffaro, gli agenti della Polizia locale di Raffadali sono intervenuti, bloccando l’uomo e conducendolo presso la locale caserma dei Carabinieri. Successivamente, l’uomo è stato trasferito alla Questura di Agrigento, dove le autorità competenti hanno disposto il rimpatrio nel suo Paese d’origine.

Il sindaco Cuffaro ha espresso solidarietà al commerciante aggredito e vicinanza ai cittadini, invitando la popolazione a collaborare con le forze dell’ordine.

«È fondamentale allertare subito le autorità per evitare che episodi di questo tipo possano degenerare», ha dichiarato il primo cittadino, sottolineando l’efficace intervento della Polizia Locale, dei Carabinieri e della Questura di Agrigento