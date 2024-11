Raffadali, paura per una fuga di gas da un magazzino: intervento dei Vigili del fuoco 

Momenti di apprensione ieri sera a Raffadali per una importante perdita di gas da un garage in via Trieste, nel centro del paese. Secondo una prima ricostruzione, alla base della fuoriuscita di gas ci sarebbe stato il malfunzionamento di una bombola. In breve tempo il forte odore ha richiamato l’attenzione dei residenti. Il gas ha addirittura provocato l’allargamento della saracinesca del magazzino.

Sul posto, lanciato l’allarme, sono intervenuti i Vigili del fuoco di Agrigento, i carabinieri e la polizia locale. Presente anche il sindaco Silvio Cuffaro, giunto sul luogo dopo essere stato avvisato. Per fortuna non ci sono state conseguenze e i pompieri hanno messo in sicurezza l’intera zona.