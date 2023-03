Raffadali, ventenne aggredisce la madre e la manda in ospedale 

Si sono vissuti momenti di puro panico all’interno di una abitazione a Raffadali dove un ventenne del posto, al culmine di una lite, ha aggredito la madre prendendola per il collo e schiaffeggiandola. La donna è riuscita a chiedere aiuto ai carabinieri che sono intervenuti evitando così il peggio.

La cinquantenne è comunque finita in ospedale con una prognosi di pochi giorni. Ha riportato qualche contusione e graffio. I militari dell’Arma hanno chiesto alla donna se volesse denunciare il figlio ma non se l’è sentita. In ogni caso è stata inviata una relazione alla procura di Agrigento. Non si conoscono i motivi della lite domestica.