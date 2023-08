Ragazzino travolto da auto in corsa: caccia al pirata della strada

E’ caccia all’auto pirata che a Palermo ha travolto un ragazzino di 13 anni mentre stava attraversando la strada. E’ accaduto in piazza Pagliarelli, all’altezza della parte alta di Viale Regione Siciliana.

Il 13enne stava per transitare a piedi quando un’auto ad alta velocità lo ha colpito con violenza. Immediati i soccorsi, per lui diverse fratture ma pare non essere in pericolo di vita. In corso accertamenti sanitari.

Ad indagare i carabinieri che anzitutto stanno cercando di rintracciare l’auto pirata. Purtroppo un compito non semplicissimo dal momento che la vittima non ha saputo fornire dettagli sul veicolo, neanche il tipo di modello. Al vaglio la possibilità di visionare la immagini di videosorveglianza della zona per provare a capire chi all’orario dell’incidente ha transitato nei pressi.