Raid nell’uliveto di un funzionario comunale, tagliate 150 piante

Raid nelle campagne di Caltabellotta. Ignoti malvivente hanno danneggiato il terreno di proprietà di un funzionario comunale tagliando ben 150 piante di ulivo. Un gesto che ha tutte le caratteristiche dell’avvertimento. E non sarebbe neanche la prima volta considerando che nei mesi scorsi proprio questo vigneto era già stato oggetto di “attenzioni”.

Così come lo scorso anno qualcuno si era accanito contro l’automobile di proprietà del funzionario comunale. Il danno, secondo una prima stima, sarebbe di oltre duemila euro. Al via le indagini per cercare di capire chi ci sia dietro a questi danneggiamenti che sembrano mirati.