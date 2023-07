Rapinata gioielleria a Menfi: banditi in fuga

Una rapina a mano armata è stata messa a segno a Menfi (Agrigento), ai danni della gioielleria Campo di via Inico. Stando alle prime ricostruzioni ad agire sono stati 3 uomini, uno dei quali a volto scoperto. Sarebbe stato proprio lui a farsi aprire la porta, comandata dall’interno. Il personale della gioielleria pensava che si trattasse di un cliente. Dietro di lui c’erano gli altri 2 rapinatori, entrambi a volto coperto. La rapina è durata pochi minuti. I malviventi si sono fatti consegnare diversi gioielli e orologi, per poi darsi alla fuga. Pare che fuori dal negozio ad aspettarli ci fosse un quarto complice, a bordo di un’auto accesa. Sul posto per i rilievi di rito i carabinieri della locale stazione coadiuvati da quelli del Nucleo radiomobile della compagnia di Sciacca.