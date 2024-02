Ravanusa, 16enne accoltellata durante la festa di Carnevale 

Tre coltellate alla schiena, una alla spalla e un fendente dal naso al sopracciglio che le hanno provocato un taglio al volto medicato con ben 35 punti di sutura. Una notte di pura follia quella avvenuta durante l’ultimo giorno dei festeggiamenti del carnevale di Ravanusa. Una sedicenne di Campobello di Licata è stata accoltellata a più riprese da una coetanea a margine di una lite tra minorenni. La ragazzina è stata trasferita immediatamente all’ospedale Barone Lombardo di Canicattì. Dopo circa dieci ore di ricovero è stata dimessa e non è in pericolo di vita.

Le coltellate sul corpo fortunatamente non sono state profonde e non hanno interessato organi vitali. La 16enne è tornata a casa con una prognosi di venti giorni e 35 punti di sutura al volto. E sono in corso le indagini dei carabinieri per dare un nome e un volto alla coetanea che ha sferrato le coltellate in piazza. L’attività investigativa è in una fase avanzata e nelle prossime ore si potrebbe già arrivare ad una completa identificazione. La giovane rischia adesso una denuncia per lesioni personali gravi che potrebbe partire dalla querela di parte della vittima dell’aggressione essendo la prognosi inferiore ai quaranta giorni.