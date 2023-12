Ravanusa, 85enne mette in fuga il ladro che le stava svaligiando la casa

Si sveglia in piena notte per alcuni rumori, che inizialmente addebitava ad una finestra aperta, e si ritrova faccia a faccia con un ladro che le stava svaligiando casa. È successo in una palazzina in via Cavalcanti, a Ravanusa. Una pensionata di 85 anni, non appena visto il malvivente dentro l’abitazione rovistare tra i cassetti, ha iniziato a urlare con tutta la forza in corpo.

Il ladro, preso in contropiede, ha così deciso di fuggire. Non prima però di aver rubato un borsello e un anello d’oro. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione ma del malvivente non c’era nessuna traccia. Al via le indagini per risalire all’identità del ladro.