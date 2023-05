Ravanusa, aggredì carabinieri dopo controllo: arrestata 82enne

I carabinieri della stazione di Ravanusa, in esecuzione di un’ordinanza emessa dalla procura di Agrigento, hanno arrestato Lucia Alessi, 82 anni. L’anziana deve scontare un residuo di pena di 4 anni e 2 mesi dopo la condanna definitiva per avere aggredito i militari dell’Arma in seguito ad un controllo stradale e aver violato ripetutamente le prescrizioni imposte. La donna, dopo le formalità di rito, è stata accompagnata presso la sua abitazione dove sconterà la condanna ai domiciliari.

Il primo arresto della “nonnina” risale a sei anni fa quando, mentre era alla guida di un’auto con il figlio, non si fermò all’alt imposto dai carabinieri. Il veicolo, infatti, era sprovvisto di assicurazione e l’anziana non aveva la patente. La donna, dopo essere stata bloccata, si scagliò contro i militari procurando loro delle ferite. La signora finì ai domiciliari insieme al figlio ma, dopo aver violato le prescrizioni, fu portata in carcere. Adesso deve scontare il residuo di pena e per questo è stata nuovamente arrestata.