Ravanusa, Salvini rende omaggio alle vittime di via Trilussa

Il leader della Lega, Matteo Salvini, impegnato in un tour elettorale in Sicilia, ha fatto tappa a Ravanusa.

Accompagnato dal sindaco Carmelo D’Angelo, candidato alle elezioni regionali del 25 settembre con la lista “Prima Italia-Lega Salvini Premier” e dall’europarlamentare Annalisa Tardino, il leader del Caroccio, si è recato in via Trilussa, teatro dell’esplosione avvenuta lo scorso dicembre per una fuga di gas e ha donato una corona di fiori in memoria delle 10 vittime.

“Qui non parlo di politica, dice Matteo Salvini. Qui lo Stato è sempre stato presente sin dal momento dell’esplosione e io oggi volevo rendere omaggio alle vittime, perché l’impegno è stare accanto a questa comunità e di farlo concretamente”, ha concluso il leader della Lega.









Da via Trilussa Matteo Salvini si è fermato nella sede del Comune per un incontro istituzionale, e alle 15 sarà a Cammarata dove verrà presentata la lista con i nomi dei candidati agrigentini alle prossime Regionali.



L’intervista