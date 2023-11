Ribera, 33enne trovata morta in casa: forse overdose, disposta autopsia 

Il cadavere di una ragazza di 33 anni è stato rinvenuto in una casa nelle campagne di Ribera. A fare la scoperta è stato il padre della giovane che ha immediatamente chiamato i soccorsi. Gli operatori del 118, giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che constarne il decesso. La procura di Sciacca ha aperto un fascicolo d’inchiesta disponendo l’autopsia sul corpo della ragazza.

Si ipotizza che a causare la morte possa essere stata una overdose. La trentatreenne, secondo una prima ricostruzione, sembrerebbe aver avuto problemi di droga in passato e per questo motivo sarebbe anche stata in cura al Sert. Sulla vicenda indagano i carabinieri della Tenenza di Ribera e i militari della Compagnia di Sciacca.