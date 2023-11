Ribera, la morte della 33enne: in casa una siringa, droga e soldi 

Proseguono le indagini sul decesso di una ragazza di 33 anni, il cui corpo è stato rinvenuto da un familiare all’interno di un’abitazione nelle campagne di Ribera. La procura di Sciacca ha aperto un fascicolo d’inchiesta per fare luce sulla morte della giovane e ha disposto l’autopsia. Secondo una prima ricostruzione la causa del decesso potrebbe essere overdose.

Serviranno comunque ulteriori accertamenti. Intanto i carabinieri della Tenenza di Ribera, a margine del sopralluogo effettuato nell’abitazione, hanno rinvenuto una siringa, circa sessanta grammi di cocaina e una somma di denaro in contanti. Secondo quanto ricostruito, la ragazza avrebbe avuto problemi con la droga in passato per poi cominciare un percorso di recupero anche grazie al Sert fino al dramma dell’altro giorno.