Ribera, si schianta contro muro e auto in sosta: 45enne in prognosi riservata

Un brutto incidente stradale autonomo si è verificato alle prime luci dell’alba in piazza Zamenhof, a Ribera. Un quarantacinquenne del posto è rimasto gravemente ferito e adesso si trova ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Villa Sofia di Palermo.

L’uomo era al volante di una Nissan X-Trail quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo schiantandosi prima contro un muro di un’abitazione e successivamente contro due auto in sosta. Il forte boato ha svegliato i residenti della zona.

Alcuni di loro sono scesi in strada a controllare mentre altri hanno chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno estratto il conducente, incastrato tra le lamiere, dall’abitacolo. Poi la corsa in ambulanza direttamente al nosocomio palermitano dove i medici mantengono la prognosi riservata.