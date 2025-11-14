Ricambi “sospetti” in impianto di autodemolizioni, denunciato licatese 

Nella sua struttura adibita ad autodemolizioni sono stati rinvenuti pezzi di macchine “sospetti”, forse di natura illecita, e rifiuti di vario genere ammassati con grave rischio per la salute pubblica. I poliziotti del commissariato di Licata, al termine di un accertamento effettuato nella struttura, hanno denunciato il proprietario.

Si tratta di un cinquantenne del posto adesso indagato per le ipotesi di reato di riciclaggio e gestione illecita di rifiuti. L’area è stata posta sotto sequestro. I poliziotti hanno trovato alcuni telai di auto e pezzi di ricambio di provenienza sospetta. Ulteriori accertamenti sono in corso.