Rissa in discoteca nel palermitano, ucciso il figlio del re delle scommesse Ninì Bacchi 

La vittima dell’omicidio fuori dalla discoteca di Balestrate è Francesco Bacchi, 20 anni, figlio di Benedetto Nini Bacchi, il re delle scommesse online e finito nell’inchiesta antimafia Game Over. Francesco sarebbe stato ucciso nel corso di una rissa in discoteca. Iniziata nel locale e finita fuori. Pare, come scrivono dei testimoni sui social, per dividere due persone che stavano litigando. Sono ancora in corso le indagini dei carabinieri per cercare di capire come è stato ucciso. Sembra che il giovane durante la lite sia stato colpito con un violento pugno in faccia e poi una volta caduto sia stata colpito con diversi calci alla testa. Il corpo si trova alla camera mortuaria dell’ospedale di Partinico.