Rissa tra giovani a Ravanusa, uno spara con la pistola modificata: denunciato 17enne

I carabinieri della Stazione di Ravanusa, hanno denunciato alla Procura di Agrigento per porto e detenzione di un’arma modificata un 17enne del luogo che si è reso protagonista di una rissa in via Roma.

Lo stesso al culmine della lite con altri giovani ha estratto una pistola ed ha sparato in aria alcuni colpi, per poi fuggire. I carabinieri accorsi sul luogo lo hanno subito individuato e nel corso della perquisizione domiciliare è stato trovato in possesso di una pistola giocattolo, modificata, priva di tappo rosso per sparare colpi a salve.