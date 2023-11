Rissa tra immigrati ad Agrigento, marocchino colpito con una bottiglia in testa 

Un trentatreenne marocchino, da anni domiciliato ad Agrigento, è stato aggredito da almeno altri tre immigrati a pochi passi dalla centralissima via Atenea. L’uomo, secondo quanto ha riferito, è stato preso a calci, pugni e colpito alla testa con una bottiglia di vetro. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile ed il personale sanitario. Gli operatori del 118 hanno soccorso il ferito e lo hanno trasportato all’ospedale di Agrigento.

Il 33enne ha riportato un trauma cranico e contusioni sparse ma non è in pericolo di vita. Non è ancora chiaro il motivo dell’aggressione. L’uomo ha raccontato di non conoscere i tre che lo hanno picchiato. Secondo una prima ricostruzione ci sarebbe stato un alterco ma dalle parole si è passati velocemente ai fatti. Al via le indagini per risalire ai responsabile del pestaggio. Un aiuto potrebbe arrivare dalle numerose telecamere presenti in zona.